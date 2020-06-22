Подгорица, , 18:42 — REGNUM Полиция Подгорицы завела уголовное дело на митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви Амфилохия (Радовича) из-за того, что его считают организатором протестного шествия (литии) против закона о свободе вероисповедания.

Уголовное дело заведено из-за нарушения мер национального координационного совета по борьбе с коронавирусом. В Подгорице в шествии, по данным полиции, участвовали около восьми тысяч человек, тогда как меры разрешают массовые собрания до 200 человек.

Напомним, что уже два воскресенья подряд в Черногории снова проходят во многих городах прерванные на время карантина протестные шествия.