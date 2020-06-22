Москва, , 18:16 — REGNUM Правительство РФ внесло в Госдуму на денонсацию соглашение с правительством Казахстана об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского Узла Балхаш в российской системе предупреждения о ракетном нападении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня.

Так как соглашение было ратифицировано федеральным законом от 25 ноября 2015 г. № 335-ФЭ, решение о его денонсации должно быть принято в форме федерального закона.

«Узел Балхаш принят в эксплуатацию в 1973 году, несет боевое дежурство на Южном стратегическом воздушно-космическом направлении. Минобороны России на данном направлении в период с 2014 по 2018 год приняло в эксплуатацию 4 современные радиолокационные станции типа «Воронеж» в городах Армавир, Орск, Барнаул и Иркутск», — отмечается в сопроводительных материалах.

Учитывая это обстоятельство, президентом Российской Федерации принято решение отказаться от использования Российской Федерацией Узла Балхаш и денонсировать соглашение (№ Прс-279 от 8 апреля 2019 г.).