Стокгольм, , 08:32 — REGNUM Представители Шведских демократов подали жалобу на министра иностранных дел Швеции Анн Линде в Конституционный комитет Риксдага. Парламентарии считают, что недавнее интервью министра журналистам Deutsche Welle нанесло удар по международному имиджу Швеции. Ранее данное интервью было раскритиковано лидером другой парламентской партии. Об этом 22 июня сообщила шведская газета Fria Tider.

На прошлой неделе глава министерства иностранных дел Швеции Анн Линде дала интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle. Главной темой общения стала стратегия Швеции по борьбе с коронавирусом. Впоследствии за свои «высокомерные и самодостаточные ответы на разумные вопросы всего мира о высоких показателях смертности в Швеции» Линде подверглась острой критике со стороны лидера Умеренной коалиционной партии Ульфа Кристерссона.

К несогласию Умеренных присоединились и Шведские демократы, которые не ограничились публичной критикой в адрес министра и подали на нее жалобу в Конституционный комитет Риксдага.

«С заметной долей высокомерия министр продемонстрировала образец непристойного поведения, которое сегодня взяли на вооружение должностные лица из Объединенной администрации министерств Швеции. По насмешливым и, по меньшей мере, плохо обоснованным ответам можно было предположить, что сама цель министра заключалась в ухудшении международной репутации Швеции», — заявил депутат от фракции Шведских демократов Маркус Вихель.