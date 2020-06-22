Москва, , 17:57 — REGNUM В российской власти происходит постоянная ротация. Об этом сегодня, 22 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, процесс ротации в российской власти происходит постоянного и его нельзя не заметить.

«Это абсолютно не означает, что система не работает в условиях сменяемости власти. Власть меняется, происходит постоянный процесс ротации, и не замечать этого было бы неверно», — сказала глава пресс-службы Кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне президент России Владимир Путин в передаче «Москва. Кремль. Путин» объяснил, зачем нужны поправки к Конституции, которые позволят ему снова баллотироваться в президенты в 2024 году. По словам российского лидера, если эти поправки приняты не будут, то уже через два года (в 2022 году) на разных уровнях власти начнется «рыскание глазами» в поисках преемника. Вместо этого президент посоветовал чиновникам заниматься работой, а не искать преемника.