Киев, , 17:54 — REGNUM Украина, начиная с 2014 года, уже на треть сократила действующую договорную базу с Россией, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью госинформагенству «Укринформ».

Материал опубликован сегодня, 22 июня.

Чиновник заявил, что до 2014 года у стран было 453 подписанных двусторонних соглашений, на сегодня остается в силе около 300 документов. При этом Киев продолжает дальнейшую ревизию — от чего еще можно отказаться.

«Украина… точно не пойдет на шаги, которые могут навредить гражданам страны. Если отменить сразу все сделки, мы окажемся в патовой ситуации — когда не будет механизма защиты интересов украинских граждан на территории РФ. А этого допускать нельзя», — подчеркнул Боднар.

Также он отметил, что Киев однозначно будет учитывать необходимость соблюдения всех процедур выхода или прекращения действия соглашений — «чтобы потом не было двоякого трактования».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня же было опубликовано интервью президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что у переговоры с российским лидером Владимиром Путиным «являются очень запутанной и сложной работой».