Киев, , 17:47 — REGNUM Следователи украинской нацполиции подозревают нескольких боевиков из 25-й бригады ВСУ в убийстве мирных жителей в Станице Луганской, сообщил 22 июня официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По данным следствия, украинские каратели 20 июня 2020 года бросили гранату Ф-1 в жилой дом на улице Гоголя.

«Полицией «Луганской области» проверяется информация о причастности боевиков первого батальона 25-й бригады ВСУ к гибели супружеской пары в населенном пункте Станица Луганская, произошедшей в результате подрыва гранаты Ф-1 в жилом доме по улице Гоголя 20 июня 2020 года. Следователи усматривают возможность совершения преступления в отношении гражданских лиц на почве мести», — сказал Осадчий.

Украинские каратели занимали этот дом и недавно были из него выселены после неоднократных требований владельцев дома. Соседи погибших заявили, что перед взрывом видели возле дома боевиков 25-й бригады ВСУ.

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