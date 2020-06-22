Москва, , 17:42 — REGNUM В настоящее время в ситуацию в Ливии открыто вмешивается Турция, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 22 июня корреспонденту ИА REGNUM.

«Сейчас будет очень много воплей на тему того, что Египет вмешивается в дела независимого государства. Но, насколько я могу судить, в дела этого независимого государства вмешались ещё в 2011 году англосаксы со своими подельниками, пропихнув через Совбез ООН резолюцию о бесполётной зоне над Ливией, — сказал Вассерман. — Формально это уже было вмешательством в дела независимого государства. Фактически это был запрет государству подавлять мятежников законным образом. А потом под предлогом установления этой самой бесполётной зоны английская и французская авиация устроила разгром наземных сил Ливии, и бомбили так, что у них уже через неделю кончились на складах запасы высокоточных боеприпасов».

Как подчеркнул Вассерман, Турция «подкинула» так называемому «Правительству национального единства» изрядное количество не только оружия и боеприпасов.

«И главное, они подкинули несколько десятков тысяч боевиков», — сказал он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, США призвали все стороны, принимающие участие в гражданской войне в Ливии, прекратить боевые действия и решить вопрос политически.

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