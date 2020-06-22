Мурманск, , 17:40 — REGNUM Мурманский губернатор Андрей Чибис объявил на оперативном совещании о назначении трех министров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Министром градостроительства и благоустройства вместо отправившейся в декретный отпуск Ольги Вовк назначен архитектор из Ярославля Михаил Кудряшов. Новый министр, как отметил губернатор, имеет историческую связь с Мурманском.

«Его папа был в составе проектной бригады, которая проектировала гостиницу «Арктика» — самое высокое здание за Полярным кругом», — сообщил коллегам Чибис.

До сих пор Кудряшов занимал должность главного архитектора Ярославской области.

Министерство финансов возглавил Михаил Селезнев, до сих пор занимавший должность начальника управления бюджетного развития и бюджетной политики. Он сменил на этом посту Елену Дягилеву, которая совмещала должности министра и вице-губернатора. Теперь она будет занимать только одно кресло в правительстве.

Министерство имущества «отдано» Виктории Минкиной, которая долгое время работала в этом ведмстве.