Ханты-Мансийск, , 17:33 — REGNUM В Югре более 22 тысяч граждан приняли решение голосовать по поправкам в Конституцию России на дому. Жители ХМАО могут выбрать данный способ волеизъявления до дня голосования, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Свыше 29 700 заявлений от жителей Югры поступило в систему «Мобильный избиратель». С 10 июня досрочно проголосовали уже 7 589 человек, проживающих в труднодоступных и отдаленных территориях ХМАО.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ начнётся с 25 июня по 1 июля 2020 года. Право на участие в голосовании имеют свыше 1,13 млн жителей региона.

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