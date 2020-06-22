Вашингтон, , 17:26 — REGNUM Некомпетентность и лживость — вот качества, которые проявил в своей работе Джон Болтон, бывший помощник президента США Дональда Трампа, написал 22 июня американский лидер в Twitter.

Трамп «Я дал шанс Джону Болтону, который был неспособен заручиться одобрением Сената, ведь его считали чокнутым, не любили. Мне всегда нравится слышать разные точки зрения. Он оказался крайне некомпетентным и лжецом. Смотри мнение судьи».

Напомним, анонс выхода в свет 23 июня написанной Болтоном книги «Комната, где это произошло: Мемуары Белого дома» наделал много шума. СМИ, в том числе CNN, опубликовали выдержки из книги, в которых упоминается среди прочих и Трамп.

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