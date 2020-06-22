Рига, , 17:26 — REGNUM Представители Венецианской комиссии, рассматривая введённые в Латвии ассимиляционные языковые нормы, признали требования по расширению знания латышского языка правомерными. С другой стороны, члены комиссии сочли новые требования в системе образования и языковые пропорции неадекватными. Об этом говорится в опубликованном на 27 страницах отчёте Венецианской комиссии, который готовился с февраля 2020 г. Фактически Венецианская комиссия сочла законодательную базу для ассимиляции русского населения в Латвии вполне законной.

Журналисты ИА REGNUM обобщили выводы доклада.

1. Представленная правительством Латвии информация свидетельствует о необходимости повышения уровня владения латышским языком в школах, работающих по программам национальных меньшинств.

2. Комиссии неочевидны причины недостаточного знания школьниками в классах национальных меньшинств латышского языка, поэтому изменение пропорции преподавания предметов и увеличение доли латышского не кажутся необходимым инструментом для достижения поставленной цели.

3. Новые законы оставляют много возможностей для национальных меньшинств получения начального образования на родном языке и определённые возможности для получения среднего. (Трудно согласиться с выводами Комиссии, так как с 1 сентября 2021 годы среднее образование на русском в Латвии в любой пропорции запрещено — прим. ИА REGNUM).

4. Систему дошкольного образования в стране следует пересмотреть, чтобы обеспечить национальным меньшинствам возможность изучения своего языка и сохранить идентичность.

5. Частные школы должны иметь возможность сохранять программы обучения на языках национальных меньшинств. (Сегодня это запрещено — прим. ИА REGNUM).

6. Комиссия напоминает, что обязанность обеспечивать меньшинствам возможность сохранить и развивать свой язык следует из подписанных Латвией международных обязательств.

7. Принятые законы правомерны, но вызывают вопросы непропорциональное сокращение удельного веса возможностей получения образования на языке национальных меньшинств.

Рекомендации Венецианской комиссии правительству Латвии выглядят следующим образом:

1. Восстановить прежний, двуязычный подход к дошкольному образованию.

2. Обеспечить доступность среднего образования по программе национальных меньшинств везде, где есть достаточный спрос на него.

3. Отменить в отношении частных школ обязанность образовательных программ исключительно на латышском языке.

4. Рассмотреть возможность получения высшего образования на языках национальных меньшинств, как для частных вузов, так и государственных.

5. Государству следует обеспечить школы национальных меньшинств, и учителей там работающих, достаточным количеством учебных средств и методик для овладения латышским языком.

В процессе составления доклада члены Венецианской комиссии работали как с представителями правительства Латвии, так и с правозащитниками.

Напомним, что ранее Конституционный суд Латвии (Satversmes tiesa) признал законным переход образования на латышский язык, сделав исключение для вузов, но скорее в контексте образовательных программ на английском.