Стокгольм, , 08:23 — REGNUM На прошлой неделе министр иностранных дел Швеции Анн Линде пообщалась с журналистами Deutsche Welle. Главной темой интервью стала стратегия Швеции по борьбе с коронавирусом. Во время своего выступления министру Линде пришлось отвечать на неудобные вопросы по поводу темпов распространения коронавируса в Швеции, за что она подверглась резкой критике со стороны шведских политиков. Теперь Линде решила прояснить, что она имела в виду во время своего интервью Deutsche Welle. Об этом 22 июня сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

Во время общения с журналистами Deutsche Welle главе внешнеполитического ведомства Линде были заданы неудобные вопросы, касающиеся стратегии Швеции по борьбе с коронавирусом и, в частности, высоких показателях смертности от COVID-19. В свою очередь, министр Линде заявила, что Швеции удалось сгладить кривую заражений и пройти пик эпидемии в стране.

Однако журналисты отметили, что в своем последнем докладе Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил, что ни одна из скандинавских стран не достигла пика эпидемии. Это поставило шведского министра в непростое положение. За дальнейшими объяснениями к ней обратились шведские журналисты из TT.

«Они (прим.: журналисты Deutsche Welle) заявляют, что распространение инфекции возрастает, потому что мы провели массовое тестирование, но оно, наоборот, снижается, когда речь идет о числе погибших, или когда речь идет о числе госпитализаций и пациентах в палатах интенсивной терапии. В интервью они заявили, что мы еще не достигли пика, но мы уже достигли пика несколько недель назад», — прокомментировала министр Линде.