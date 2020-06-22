Москва, , 17:18 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль планировал развязать войну против СССР сразу после сокрушения Германии. Об этом 22 июня заявил эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин на телеканале «Россия 24».

«На 1 июля 1945 года Черчилль запланировал начало войны — операция «Немыслимое». К ней так легкомысленно относятся, что это действительно немыслимо, а это была реальная попытка Британии спровоцировать войну между Соединёнными Штатами и Советским Союзом. Не удалось. Советский Союз не позволил. На этот счёт уже сейчас опубликовано достаточно документов. И кстати Парад Победы был одним из сигналов Западу — смотрите, какова наша мощь, и не нужно соваться», — заявил Шишкин.

«Они долго отрицали, теперь признали и говорят, что это так, было баловство. Хорошенькое баловство — это не Генштаб просто разрабатывал все возможные мыслимые и немыслимые операции, которые могут возникнуть. Это была операция, разработанная по прямому поручению Черчилля, премьер-министра Великобритании», — указал он.

Операция «Немыслимое» — название двух планов (наступательного, затем оборонительного) на случай военного конфликта между Британской империей и США с одной стороны и СССР с другой стороны.

Оба плана были разработаны Объединённым штабом планирования военного кабинета Великобритании весной-летом 1945 года по указу премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.