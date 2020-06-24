Москва, , 06:19 — REGNUM Новый конфликт между Индией и Китаем, имевший место на границе между индийской частью территории Ладакх и тибетской автономией КНР, требует скорейшего умиротворения. В чем причина пограничных трений между двумя самыми населенными странами Земли и может ли встреча в Москве на параде в честь Победы стать решающей площадкой миротворческого процесса, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Индийско-китайское противостояние BMN Network

Ладакх, принадлежавший когда-то к индийскому штату Джамму и Кашмир, а теперь выведенный в отдельную союзную территорию, является узким местом индийской границы в прямом и переносном смысле. Именно здесь проходит узкий коридор Силигури, по которому только и возможна связь между основной территорией страны и штатом Аруначал-Прадеш. Поэтому китайское стратегическое шоссе, которое буквально упирается в сложный район, доставляет индийским властям определенную тревогу. И хотя многие специалисты сходятся в том, что конфликт вокруг северо-восточных индийских земель не нужен Китаю или, тем более, Индии, мелкие стычки в приграничье возникают между двумя державами с удручающей регулярностью.

Москва прикладывает все усилия, чтобы не допустить разрастания конфликта между двумя евразийскими гигантами. Министр иностранных дел России Сергей Лавров высоко оценил двусторонние действия по деэскалации конфликта, как со стороны Дели, так и со стороны Пекина. А удобной возможностью поставить точку в перечне претензий между Китаем и Индией могла бы стать встреча в Москве на параде в честь Победы, на котором будут присутствовать высокие представители Китая и Индии.

Читайте подробности в статье Владимира Павленко «Каким может оказаться урегулирование индийско-китайского противостояния».