Москва, , 05:35 — REGNUM Был в России не Минфин, а Минфинище, всем прочим когда-то мог и указать направление, и объяснить почему именно туда. Как случилось, что прямо на наших глазах на месте того Минфина возникло теперь довольно скромное Министерство финансов РФ, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Антон Силуанов Иван Шилов © ИА REGNUM

Роль того еще Минфина была велика в правительстве настолько, что уподобить его можно было лишь некоему светилу, вокруг которого все остальное обращалось, подобно спутникам. И это понятно, ведь даже специальный федеральный закон был прописан, чтобы все основные правительственные вопросы могли решаться премьер-министром, его замами и, конечно же, главой минфина. Все остальные могли пойти поиграть в какие-нибудь тихие игры, пока вышеперичесленные обо всем без них договорятся.

И вот, эта схема со всего размаху налетела на решение президента РФ Владимира Путина, что отныне Минфин будет жить по-новому. В три этапа у главы Минфина Антона Силуанова были отрублены излишние полномочия. Сначала его лишили должности первого заместителя председателя правительства. Далее он был выведен из непосредственного подчинения председателю правительства. И, наконец, он был переведен на пару ступеней вниз, и стал подчиняться одному из вице премьеров. Вот так из сонма управленческих «божеств» в некое лесное чудо был превращен мановением руководящей длани могучий Минфин. Почему это случилось и как теперь будет функционировать российское правительство?

Читайте подробности в статье Андрея Маленького «К чему приведёт тройное унижение Антона Силуанова?».