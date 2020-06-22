Москва, , 17:03 — REGNUM Британская империя была основной заинтересованной стороной в усилении Германии как потенциального противника СССР. Об этом 22 июня заявил эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин на телеканале «Россия 24».

«Британская империя и затевала Вторую мировую войну — одна из целей её была при этом уничтожение Советского Союза. Уничтожить Советский Союз — давайте реально посмотрим на вещи, — на тот момент могла только Германия», — заявил Шишкин.

«Германия поверженная сделать это не могла. Соответственно, Германию и накачали силами. Ей передали Судетскую область, ей передали Австрию, ей передали те ресурсы, которые необходимы были для войны на востоке. Именно к этому и шла Британская империя», — продолжил он.