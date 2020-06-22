Москва, , 16:59 — REGNUM Статья Владимира Путина о Второй мировой войне сыграет большое значение для всего мирового научного сообщества. Об этом 22 июня заявил директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на телеканале «Россия 24».

«Статья Путина, особенно в связи с тем, что она опубликована в журнале National Interest в США — это очень серьёзный шаг в направлении того, чтобы не забывались страницы истории, чтобы они не фальсифицировались. А научное сообщество — мировое, российское, какое угодно — как раз копало в направлении, чтобы этого не допустить», — заявил Лепехин.

По его словам, в настоящее время назрела потребность в том, чтобы полностью изменить подход к рассмотрению событий Второй мировой войны.

«Есть «правда», которая напрямую связана с ложью, с фальсификацией, с умалчиваниями всевозможными. Есть правда советская, которая действительно правда, но есть некоторые умалчивания — во многом даже щадящие наших партнёров по Второй мировой войне, я имею в виду американцев, в первую очередь, и Великобританию», — указал он.

«Понятно, что это были некоторые договорённости советского руководства, Сталина с Черчиллем. Именно поэтому версия Второй мировой войны нами принята та, которая была разработана за океаном», — пояснил эксперт.