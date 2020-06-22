Мадрид, , 16:57 — REGNUM Власти Испании готовят список стран, гражданам которых можно будет посетить страну в качестве туристов, 22 июня сообщает агентство Reuters.

В рамках Европейского союза уже снято или будет снято в ближайшее время большинство ограничений для граждан из стран блока. Однако в отношении туристов из-за пределов ЕС по-прежнему действуют «коронавирусные» ограничения.

В Испании уже отменен двухнедельный карантин для въезжающих из стран ЕС, но для всех остальных до сих пор запрещен въезд. Исключение составляют граждане Испании за рубежом, медработники и транзитные пассажиры.

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