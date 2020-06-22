Багдад, , 16:53 — REGNUM Платформа для запуска ракет обнаружена иракскими силами безопасности возле столицы Ирака, сообщает 22 июня Baghdad Al Youm.

На установке находились в момент обнаружения готовые к запуску два реактивных снаряда типа «катюша», которые экстремисты хотели выпустить по южным пригородам иракской столицы.

После обнаружения установку уничтожили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 июня, стало известно, что в Ираке турецкими военными были конфискованы боеприпасы иракских курдов, в том числе ракетная установка РПГ-7.

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