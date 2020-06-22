Москва, , 16:48 — REGNUM Западные средства массовой информации ведут координируемую пропагандистскую работу по дискредитации России. Об этом 22 июня заявил директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на телеканале «Россия 24».

«Главное, вокруг чего вертятся все эти западные трактовки — это посеять недоверие к тому, что идёт от России», — заявил Лепехин.

«Все средства массовой информации — государственные, негосударственные, какие угодно, оппозиционные, — в России (ими) называются пропагандистскими. В России как бы нет информационной среды, всё пропаганда. Мы прекрасно понимаем, что дело обстоит абсолютно наоборот», — указал он.

В действительности так называемые частные и независимые СМИ за рубежом принадлежат — по крайней мере крупнейшие из них — различным корпорациям, отметил политолог.

«Сейчас все напрямую говорят о консорциуме пяти крупнейших в мире компаний информационных, которые формируют повестку дня. Конечно, эта повестка полностью исключает ту линию, которая проводится, например, в России, направленная на поиски исторической правды, на её сбережение и сохранение», — подчеркнул Лепехин.