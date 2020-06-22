Москва, , 16:42 — REGNUM Комитет Госдумы по труду рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект об обязательном психиатрическом освидетельствовании педагогов, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня.

Работники организаций общего и высшего профессионального образования проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет, следует из текста законопроекта.

Поводом к внесению законопроекта стало преступление, которое было совершено 7 ноября 2019 г. доцентом кафедры истории нового времени исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета в отношении 24-летней аспирантки, отмечают авторы во главе с депутатом Гаджиметом Сафаралиевым («Единая Россия»).

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