Москва, , 16:36 — REGNUM Западные страны целенаправленно работают на дискредитацию России и российской точки зрения. Об этом 22 июня заявил директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на телеканале «Россия 24».

«Глобалисты тоже не едины: есть структуры, которые занимаются экономическим доминированием, есть разного рода политические силы, которые набирают очки на том, что формируют ту самую историю, получают на это деньги… конечно, формирование истории связано с тем, что нужно какие-то альтернативные версии, например советскую версию, российскую версию истории — её нужно исключить из глобальной схемы», — заявил Лепехин.

«Каким образом можно исключить? Это демонизировать, дискредитировать Советский Союз и современную Россию с тем, чтобы лишить мнение этой страны какого-то авторитета, какого-то доверия», — указал он.