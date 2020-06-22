Иваново, , 16:28 — REGNUM Валентин Уланов покидает пост председателя Ивановского областного суда в связи с истечением срока полномочий. Срок полномочий Уланова в должности истёк 22 июня. Заявление об отставке он подал несколько месяцев назад.

«22 июня 2020 года истекает срок полномочий председателя Ивановского областного суда Валентина Александровича Уланова. 24 марта 2020 года Высшая Квалификационная коллегия судей РФ удовлетворила заявление В.А. Уланова об отставке с 22 июня 2020 года», — сообщила пресс-служба суда.

Валентину Уланову 63 года. Он выпускник Саратовского юридического института им. Д.И. Курского. Председателем Ивановского облсуда являлся с 2008 года.