Москва, , 16:06 — REGNUM Фальсификация истории нужна западным странам не столько для подавления России как таковой, сколько для уничтожения самой возможности альтернативной точки зрения в международных отношениях. Об этом 22 июня заявил директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на телеканале «Россия 24».

«Я думаю, что фальсификация истории и демонизация России всё-таки не самоцель. Самоцель — логика глобализации. Эта логика такова, что не должно быть нескольких мировоззрений, нескольких идеологий, нескольких правд, нескольких внешних политик», — заявил Лепехин.

По его словам, в этом заключается содержание глобализма, который не терпит многополярного мирового порядка.

«Должна быть одна внешняя политика — в интересах Запада. Есть только одна трактовка мировой истории», — отметил политолог.