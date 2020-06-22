Париж, 22 июня 2020, 16:04 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с представителями профсоюзных организаций, чтобы обсудить реформу страхования по безработице, сообщает Le Figaro.
Ожидается, что встреча состоится в среду, 24 июня 2020 года, во второй половине дня.
Социальные партнеры надеются сосредоточиться на обсуждении сохранения рабочих мест, длительной частичной безработице, которая должна вступить в силу 1 июля, и будущей реформы страхования по безработице.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию института общественного мнения Франции, рейтинг президента Эммануэля Макрона в июне не изменился: 38% респондентов довольны политикой главы государства.
Читайте ранее в этом сюжете: Политикой Макрона довольны 38% респондентов во Франции — опрос