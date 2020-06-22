Тбилиси, , 16:12 — REGNUM Голосование за поправки в конституцию Грузии для проведения выборной реформы пройдут 23 июня. Об этом сообщил спикер парламента Арчил Талаквадзе, выступая на парламентском бюро, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Завтра состоится голосование по конституционным изменениям во втором чтении, а окончательное голосование состоится на следующей неделе», — сказал Талаквадзе.

Напомним, в первом чтении законопроект о выборной реформе в Грузии был принят в парламенте 21 июня. Его поддержали 136 депутатов при минимальном пороге — 113. Тогда в голосовании не участвовала партия «Единое национальное движение» (ЕНД). Там заявили, что не будут этого делать пока из-под ареста на выпустят обвиняемого в незаконном хранении оружия совладельца телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа. Представители оппозиции называют его «политзаключенным».

Партия «Европейская Грузия» поддержала законопроект в первом чтении, но ее лидер Гига Бокерия заявил, что в других чтениях партия не станет участвовать также из-за Рура. У правящей партии «Грузинская мечта» есть 92 депутата, готовых проголосовать за избирательную реформу.

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