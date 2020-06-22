Минск, , 16:02 — REGNUM Белорусским военным в текущих условиях необходимо защищать суверенитет государства, поддерживать стабильность и согласие в обществе. Об этом заявил 22 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко, посещая 38-й Брестскую отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду.

«Вот мой вам приказ. Сделайте все возможное, чтобы защитить суверенитет и обеспечить безопасность нашего государства», — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что белорусский народ не должен снова «пойти под плётку и надеть лапти». Нельзя допустить, чтобы Белоруссию запрягли в телегу и стегали, чтобы пришлось, «вылупив вочы», тянуть чужой воз.

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