Вашингтон, , 16:02 — REGNUM Бывший советник президента США Джон Болтон некомпетентен и склонен ко лжи, заявил президент США Дональд Трамп 22 июня на своей странице в Twitter.

По словам Трампа, без его протекции Болтон никогда бы не смог пройти процедуру одобрения его кандидатуру в Сенате, где его считали сумасшедшим. Трамп же дал ему «шанс».

"Он оказался вопиющим образом некомпетентным, а также лжецом», — добавил он.

Напомним, мемуары Болтона содержат вредную для шансом переизбрания Трампа на второй срок информацию. В частности, из будущей Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России, а также призывал Китай «оплатить» переизбрание Трампа на второй срок.

В Минюсте США заявили о том, что книга не может быть опубликована, поскольку, поскольку содержит сведения, составляющие государственную тайну. В свою очередь, американский суд не стал запрещать публикацию книги, которая напечатана и уже разослана по книжным магазинам. Тем не менее в связи с тем, что в книге указываются сведения, которые могут считаться конфиденциальными, Болтона может ждать ответственность.