Вашингтон, , 16:18 — REGNUM Дружественный России президент Украины мог бы предотвратить Третью Мировую войну, считает президент США Дональд Трамп. Об этом написал его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон в книге «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме», сообщило 22 июня издание Strana.ua.

«Русским бы это очень понравилось», — данную фразу, по словам Болтона, Трамп произнёс на саммите G20 в 2018 году.

Бывший советник также рассказал, якобы Трамп и президент России Владимир Путин обсудили украинскую провокацию в Керченском проливе за обедом, причём с американской стороны отсутствовал переводчик.

Напомним, три корабля ВМС Украины, игнорируя предупреждения российских пограничников, вторглись в российские территориальные воды и направились к Керченскому проливу в конце 2018 года. Позже корабли были задержаны, а экипажи переданы украинской стороне в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Ранее Болтон в интервью британскому изданию Telegraph заявил, что его книга мемуаров рассказывает о том, как не надо быть президентом США.

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