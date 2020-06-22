Каракас, , 15:59 — REGNUM Правительственная делегация из Венесуэлы прибудет на парад Победы в Москве, который состоится 24 июня, во главе с министром иностранных дел страны Хорхе Арреаса. Об этом 22 июня сообщил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров, его слова приводит РИА Новости.

По словам российского посла, 21 июня дипломатам РФ сообщили, кто будет возглавлять делегацию Венесуэлы на параде Победы.

«В Москву планируется направить правительственную делегацию во главе с министром иностранных дел Хорхе Арреасой», — заявил Мелик-Багдасаров.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков по приглашению президента России Владимира Путина 24 июня примет участие мероприятиях, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.