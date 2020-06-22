Москва, , 15:50 — REGNUM Желание президента России Владимира Путина поднять и переосмыслить тему Второй мировой войны непосредственно связано с попытками искажения истории западных лидеров. Об этом 22 июня заявил эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин на телеканале «Россия 24».

«Напомню, что примерно тогда же премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал заявление опять-таки о равной ответственности Советского Союза и Германии за Вторую мировую войну», — заявил Шишкин.

1 сентября 2019 года, в день 80-летия начала Второй мировой войны, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что в начале войны Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».

«Раньше ни один лидер великих держав себе такого не позволял. Это позволяли себе политики уровня Польши, Латвии и так далее. На это им — ответ Путина. Это (статья Путина) вторая Мюнхенская речь, которой он призывает Запад одуматься и остановиться», — подчеркнул он.

Напомним, что президент России Владимир Путин ранее опубликовал статью «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим». Ознакомиться с нею можно насайте Кремля.