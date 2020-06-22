Белград, , 15:49 — REGNUM Сербская прогрессивная партия, возглавляемая президентом Сербии Александром Вучичем, получила примерно три четверти мест в Народной скупщине — парламенте страны — по итогам выборов 21 июня. Такие данные приводит 22 июня «Центр за свободные выборы и демократию» (CeSID) по итогам обработки 93,4% бюллетеней.

СПП Вучича занимает 189 из 250 мест в парламенте. Социалистическая партия Сербии (СПС) главы МИД Ивицы Дачича — 32 места. Ещё 12 мест займут представители блока главы муниципалитета Нови-Београд Александра Шапича.

Остальные партии не набрали 3% голосов, что необходимо для прохождения в парламент.

Как сообщало ИА REGNUM, на места в сербской скупщине претендовал 21 блок.

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