Бамако, , 16:30 — REGNUM Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) призвало правительство Мали повторно провести выборы в местные органы власти и создать правительство национального единства после того, как антиправительственные протесты прокатились по столице страны, Бамако. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление представителей ЭКОВАС.

ЭКОВАС «предлагает правительству республики Мали пересмотреть результаты работы [администраций] всех районов, которые были проинспектированы», — говорится в отчете группы экспертов ЭКОВАС по итогам двухдневной миссии в страну.

«Новые выборы в соответствующие избирательные округа должны быть организованы как можно скорее», — подчеркнули в ЭКОВАС.

Напомним, что десятки тысяч человек вышли на улицы Бамако в пятницу, 19 июня, во второй раз за месяц, чтобы потребовать отставки президента Ибрагима Бубакара Кейты.

Кейта, который был переизбран в 2018 году на второй пятилетний срок, столкнулся с продолжающимся кризисом в области безопасности, забастовкой учителей и вспышкой коронавируса.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к спокойствию и диалогу после того, как некоторые оппозиционные политики призвали к гражданскому неповиновению во время пятничных протестов.

«Генеральный секретарь призывает всех политических лидеров направить четкий сигнал своим сторонникам проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности», — сказал Фархан Хак, заместитель пресс-секретаря Гутерриша.

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