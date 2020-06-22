Каир, , 15:53 — REGNUM Египет привержен использованию дипломатии для урегулирования кризиса с Эфиопией по поводу строительства гигантской гидроэлектростанции на Голубом Ниле. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Переговоры были вновь остановлены в среду, 17 июня, на этот раз всего за две недели до ожидаемого запуска плотины «Великого Возрождения» стоимостью $4 млрд, которая строится вблизи границы Эфиопии с Суданом.

Ас-Сиси призвал Совет Безопасности Организации Объединенных Наций вмешаться, чтобы возобновить переговоры.

«Когда мы обратились в Совет Безопасности… мы стремились использовать дипломатию до конца», — сказал Сиси в своем выступлении на военно-воздушной базе.

«Нам нужно решительно двигаться к завершению переговоров и достижению договоренности… и решения, которые отвечают интересам всех [сторон]», — сказал он.

Напомним, что Египет, водоснабжение которого почти полностью зависит от Нила, стремится заключить сделку, которая гарантировала бы создание механизма для урегулирования разногласий до начала работы плотины.

Читайте ранее в этом сюжете: Египет призвал ООН вмешаться в переговоры по плотине в Эфиопии