Исламабад, , 16:20 — REGNUM Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что Индия может мобилизовать в стране «спящие ячейки». Об этом 22 июня сообщает Geo TV.

«Это может быть провокацией в рамках линии контроля на индийско-пакистанской границе или что-либо другое», — приводит телеканал слова главы внешнеполитического ведомства.

Дипломат подчеркнул, что целью данных действий может стать стремление дестабилизировать ситуацию в Пакистане, а также отвлечь народ Индии от внутренних проблема.

О том, где было сделано данное заявление, не сообщается.

Напомним, за прошедшие месяцы отношения между Индией и Пакистаном значительно осложнились. Особенно это ощущается в индийском Кашмире, где регулярно происходят столкновения с сепаратистскими группировками.