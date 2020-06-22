Душанбе, , 15:19 — REGNUM Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана на прошедшем сегодня, 22 июня, 2020 года очередном заседании обсудили внесение поправок в закон «О банковской деятельности», сообщает начальник пресс-службы нижней палаты парламента Мухаммадато Султонова.

Согласно одной из представленных поправок в будущем возможно будет введён запрет на совместную деятельность в государственных банковских учреждениях близких родственников.

Планируется, что подобные изменения смогут помочь предотвратить операционные риски, связанные либо с деятельностью, либо с бездеятельностью указанных лиц.

Депутаты обсудили вопрос о внесении поправок относительно усиления контроля над работой банков, а также подведение закона в соответствии с принятыми международными стандартами.

Кроме того, члены нижней палаты парламента страны в ходе заседания, был рассмотрен законопроект «Об обязательном страховании гражданской и правовой ответственности владельцев транспортных средств». Отмечается, документ должен обеспечить гарантии страховых выплат и правовой защиты застрахованных потерпевших и выгодополучателей в случае, если им был нанесён ущерб в результате ДТП.

По словам Султонова, депутаты приняли соответствующие решения по всем рассмотренным в рамках заседания вопросам.