Подгорица, , 15:14 — REGNUM В Черногории 21 июня вечером прошли протестные шествия против закона о свободе вероисповедания, организованные митрополией Черногорско-Приморской Сербской православной церкви.

По неофициальным данным полицейского управления, в них приняли участие около 23 000 граждан. В полиции сообщили, что как и на прошлой неделе, меры национального координационного совета по запрету массовых собраний были нарушены. Напомним, что в Черногории из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия численностью более 200 человек.

В Подгорице насчитывалось около 8000 граждан на литургии, 4000 — в Никшиче, 4500 — в Плевле, 1000 — в Беране, 1400 — в Баре, 3000 — в Будве и 1200 — в Биело-Поле. Шествия прошли и в других городах страны.