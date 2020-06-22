Москва, , 15:07 — REGNUM На общественное голосование выносятся ключевые поправки к Конституции, касающиеся внешней политики России и защиты ее территориальной целостности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июня заявил член Совфеда Константин Долгов.

«Две ключевые, важнейшие поправки, которые выносятся на голосование. Первая обеспечивает верховенство Конституции РФ и прав граждан страны. Во второй поправке речь идет о запрете на любое отчуждение территории, о запрете любых призывов к подобным действиям — за исключением международных правовых механизмов (делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), — заявил Долгов.

Тем самым ставится точка в вопросе любой торговли территорией России.

«То есть для любого будущего правительства невозможны будут любые действия, которые были бы предприняты в ущерб территориальной целостности и суверенитету России. Это исключительно важно, поскольку есть любители поспекулировать, прямо скажем, построить какие-то схемы особенно за пределами Российской Федерации. Есть те, кто надеется еще на то, что в течение времени можно будет в ущерб России решить какие-то территориальные проблемы», — рассуждает сенатор.

Парламентарий обратил внимание на еще одну поправку в Основной закон, призванную укрепить суверенитет и независимость нашей страны.

«Еще одна важная поправка: Россия предпринимает усилия по поддержанию международного мира и безопасности. Дополнительно фиксируется миротворческий характер российской внешней политики, основанной на принципах и нормах международного права, политики, которая направлена на укрепление международной безопасности. Мы не мыслим своей безопасности без укрепления международной безопасности, это последовательная линия Российской Федерации, мы не отделяем свою безопасность от безопасности международной, безопасности глобальной безопасности, и особую ответственность России несет как глобальная держава, один из ведущих игроков в мировых делах. Миротворчество — суть нашей внешней политики — будет дополнительно зафиксировано в Конституции. Это еще одна гарантия неизменности нашего внешнеполитического курса», — подчеркнул Долгов.

Парламентарий напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что убежден в правильности решения о внесении поправок в Конституцию. По его мнению, они позволят закрепить суверенитет и целостность Российского государства. Глава государства говорил о том, что на момент создания СССР в договоре было сказано о том, что республики могут покидать Союз, но ничего не было сказано о том, на какой нормативной основе, какие будут нормативные процедуры этого выхода.

«Конечно, некоторые бывшие союзные республики уходили в той конфигурации — географической и геополитической, которая была более выгодна для них, чем на момент их присоединения к Советскому Союзу, то есть они получили обширные территории собственно России. И если выходишь, то выходить надо с чем ты вошел, а не прихватывать с собой щедрые подарки от русского народа, — блестящая формулировка президента», — говорит сенатор.

«Эти поправки — гарантия того, что больше этого происходить никогда не будет, и что никакого ущемления территории России, прав российских граждан не будет происходить, и ни одно правительство нашей страны в будущем не сможет принять решения, которые противоречили бы этим конституционным нормам», — заключил Долгов.