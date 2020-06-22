Минск, , 15:07 — REGNUM Армия Белоруссии должна обеспечить «поддержание стабильности и согласия в обществе». Об этом сегодня, 22 июня заявил Александр Лукашенко, посещая 38-ю Брестскую отдельную гвардейскую десантно-штурмовую Венскую Краснознаменную бригаду.

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко в ходе посещения десантников рассказал им о своём видении демократии, методов борьбы с COVID-19 и массовыми акциями протеста в США и во Франции. Он также рассказал о «гибридных» прочих современных войнах, к которым постсоветская республика, по словам белорусского лидера, готова.

«В сложившейся обстановке задача армии и сил специальных операций в первую очередь защита Отечества, поддержание стабильности и согласия в обществе. Вот мой вам приказ. Сделайте все возможное, чтобы защитить суверенитет и обеспечить безопасность нашего государства. Не должны мы опять, как я часто говорю, пойти под плетку и надеть лапти», — заявил Лукашенко, выступая перед военными.

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«Мы принимаем меры по дальнейшему повышению престижа военной службы. И для этого будем делать все. Для тех ребят, которые отслужили, мы даем большие преимущества, чтобы человек, отслуживший в армии, солдат, придя через полтора-два года, не сказал, что он потерял эти годы», — сообщил Лукашенко.

Он отметил также: «Солдат, офицер, который что-то отдает родине, он должен иметь возможность быть вровень с теми, кто сегодня косит от армии. И в этом отношении будем предпринимать все, начиная от образования и заканчивая другими жизненными вопросами, насколько это позволит нам экономика».

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Напомним, 19 июня Лукашенко заявил, что его «просто толкают к тому, чтобы Лукашенко пошел на какое-то силовое разрешение этой ситуации». По его словам, за рубежом находятся некие «кукловоды», заинтересованные в дестабилизации Белоруссии во время нынешней президентской кампании. Он сказал: «Не надо меня ставить перед выбором. Если я поведу себя демократично, покажу, что я беленький и пушистенький, у меня шанс потерять страну вообще. И я тогда буду проклят уже в течение года. Никто мне и всем нам не простит уничтожение Белоруссии».