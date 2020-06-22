Подгорица, , 15:05 — REGNUM Сложно найти слова, которые могли бы описать последние действия черногорских властей во втором по значимости городе страны — Будве, направленные против легитимно избранного мэра города и других функционеров местного самоуправления. Об этом заявил ИА REGNUM руководитель регионального отделения партии «Родина» в Воронежской области и учредитель Общества русско-сербско-черногорской дружбы Любомир Радинович.

Напомним, что 17 июня перед зданием администрации города Будва на черногорском побережье были задержаны мэр города Марко Царевич, председатель городского парламента Крсто Радович и еще несколько сотрудников администрации. При задержании полиция использовала химические средства, в здании администрации были выбиты окна. Инцидент произошел после того, как республиканским властям удалось получить в парламенте Будвы лишь незначительно большинство. Это преимущество они использовали для того, чтобы провести через парламент решение о смене мэра, который представляет оппозиционный «Демократический фронт». В здании администрации рано утром собралось более ста человек, чтобы оказать поддержку легально выбранному градоначальнику. Среди них были и четыре депутата от «Демократической Черногории», которая вместе с «Демократическим фронтом» составляет в Будве правящую коалицию. Чтобы разогнать граждан, собравшихся перед зданием администрации, полиция применила силу. Региональные СМИ опубликовали фотографию, на которой видно, как один из полицейских применяет такой же прием, который ранее применил американский полицейский против Джорджа Флойда — давит коленом на шею сотрудника Секретариата по инвестициям.

«Я годами пытался воздерживаться от негативных комментариев по поводу черногорской действительности, но мне кажется, что власти этой страны в данный момент просто дошли до дна. Я не могу понять их мотивацию, так как в принципе эти люди должны остаться жить в Черногории вместе со своими семьями. Тридцать лет — это очень долгий период, и мне кажется, что Мило Джуканович мог найти способ получше, чтобы завершить свою политическую карьеру. Я полагаю, что для действующих властей Черногории это начало конца. То, что они делают — это позор, но еще более позорно будет, если народ с этим смирится», — рассказал Радинович.

По словам политика, сегодня очень сложно скрыть правду о том, что происходит на улицах черногорских городов, так как непосредственные участники могут запечатлеть на камеры своих мобильных телефонов все события. По мнению Радиновича, Джуканович в данный момент ищет возможность любой ценой удержаться у власти хоть на время, и не постесняется применить силу против собственного народа.

«Если это произойдет, вряд ли в этой «битве» противники будут равноправными. Я, конечно, не призываю ни к каким конфликтам, и очень надеюсь, что все разрешится мирным путем. Но, к сожалению, череда последних событий говорит о противоположном. Черногория — очень специфическая страна и, если дойдет до кровопролития, это будет ужасная трагедия. Черногорское руководство болеет страшной болезнью — оно никак не может смириться с тем, что Черногория не его латифундия. Если Джуканович и его окружение и завоюют с помощью силы какую-то краткосрочную «победу», это будет лишь на время. Я не считаю, что действующие власти смогут пережить осень», — заявил Радинович.

По мнению эксперта, все действия Мило Джукановича напоминают поведение утопающего. Президент Черногории пытается остаться у руля без проведения выборов, благодаря введению какого-то чрезвычайного положения в стране, полагает Радинович.

«Лично я не понимаю, на что ему такая власть, если народ ее не хочет. Поэтому я сомневаюсь, что лишь один Джуканович желает видеть себя на посту президента Черногории. Очевидно, что этого хочет и Запад, а население Черногории для них ничего не значит. Теперь стало понятно, что вступление страны в НАТО в 2017 году было серьезной исторической ошибкой. Черногорские власти имеют поддержку того, что они делают в Будве, а также многих других подобных действий со стороны НАТО, поэтому у них и есть ощущение безнаказанности», — продолжил эксперт.

Радинович напомнил, что в 1989 году, когда Джуканович приходил к власти, правящий режим в Черногории был намного крепче нынешнего, но, тем не менее, в течение нескольких месяцев он добровольно ушёл в отставку. После некоторых «довольно нехороших событий» и первых демонстраций в сентябре и октябре, которые были жестоко разогнаны, среди населения стало возрастать сопротивление, рассказал он. «И тогдашние черногорские власти, несмотря на всю силу, которую они держали в своих руках, уже в январе отказались от желания править Черногорией. Правда, они, по всей видимости были более честными. Теперешний режим явно лишен малейшего чувства ответственности», — добавил Радинович.

Он также отметил, что Черногория сталкивается с серьезными экономическими проблемами, и что за партию Джукановича на предстоящих выборах в Черногории готовы голосовать только приближенные к нему люди, и те, кто руководствуется какими-то личными интересами.

Возвращаясь конкретно к ситуации в Будве, Радинович отметил, что последние события могут привести к сближению позиций двух оппозиционных партий, которые по итогам последних муниципальных выборов пришли к власти в этом городе.

«Демократический фронт» и «Демократическая Черногория», которые годами ссорятся на республиканском уровне, в данный момент находятся в Будве под одинаковым ударом, и это хорошо для их примирения. Я полагаю, что так и произойдет. А если эти две партии достигнут согласия и на уровне республики, это будет конец действующих властей», — подытожил Любомир Радинович.