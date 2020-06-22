Киев, , 15:11 — REGNUM В МИД Украины ожидают визита в Киев на этой неделе главы дипломатического ведомства Венгрии Петера Сийярто.

Об этом заявил в комментарии государственному ресурсу «Укринформ» заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, материал опубликован 22 июня.

Официоз поинтересовался, не задевает ли Киев запланированное участие Сийярто в параде Победы в Москве 24 июня.

«Если проанализировать политику Венгрии в отношениях с Россией, то диалог этих стран не прекращался. Конечно, это право официального Будапешта решать, с кем какой уровень контактов поддерживать. Но мы рассчитываем на сбалансированный подход», — заявил Боднар.

Конкретную дату визита венгерского министра в Киев он уточнять не стал.

ИА REGNUM напоминает, что 29 мая глава МИД УкраиныДмитрий Кулеба посетил Венгрию с однодневным рабочим визитом, в ходе которого стороны сделали заявления, намекающие на возможность урегулирования конфликта, который существует между странами последние несколько лет.

До этого, 20 мая, на пресс-конференции в Киеве президент УкраиныВладимир Зеленский заявил, что премьер ВенгрииВиктор Орбан в течение года «ищет с ним встречу» для нормализации отношений. Зеленский дал понять, что стороны готовят подписание некоего «примирительного» меморандума.

СМИ считают, что предметом компромисс может быть новое деление на районы, которое в июне утвердило правительство Украины. Согласно этой реформе, предусматривается создание отдельного «венгерского» района в Закарпатье.