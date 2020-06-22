Пхеньян, , 15:10 — REGNUM Типографии КНДР напечатали и упаковали 12 млн агитационных листовок, которые планируется запустить на трех тысячах воздушных шаров в сторону Южной Кореи. Об этом 22 июня сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) КНДР со ссылкой на северокорейское агентство Chosun.

В сообщении указывается, что «издательские и полиграфические институты (КНДР) на всех уровнях напечатали 12 миллионов экземпляров различных материалов» в качестве «гневного ответа» «жалкому «суверенному государству», которое привыкло к проамериканскому низкопоклонству».

Кроме этого, уточняется, что данная акция станет наиболее крупным разбрасыванием агитационных листовок, которые «направлены против врагов».

«Начиная с 22-го июня, различные агитационные материалы и средства были подготовлены для распространения на 3000 различных воздушных шаров для доставки их в самые отдалённые уголки Южной Кореи», — также указывается в сообщении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Северной Кореи приступили к восстановлению громкоговорителей на границе с Южной Кореей.