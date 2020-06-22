Джакарта, , 14:58 — REGNUM Глава целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Дони Монардо заявил об открытии 13 туристических зон, сообщает Kompas.

«Я объявлю природные туристические зоны, которые планируется открывать поэтапно», — отметил Дони Монардо в Джакарте.

Ожидается, что откроются туристические зоны, которые находятся в зеленой или желтой зонах при соблюдении санитарных норм. Туристические объекты смогут принять лишь половину от обычного числа посетителей.

Власти Индонезии разрешат поэтапно открывать морские туристические зоны, водоохранные зоны, национальные парки, лесопарки, заповедники, ботанические сады и зоопарки.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Малайзия договорились о сотрудничестве по восстановлению туризма и созданию общего «туристического коридора».

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