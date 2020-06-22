Киев, , 14:58 — REGNUM Половина депутатов нынешнего монобольшинства почти не выступает в Верховной раде, говорится в анализе организации Комитет избирателей Украины, который был опубликован сегодня, 22 июня.

В частности, как говорится в тексте документа, всего 150 депутатов фракции «Слуга народа» выступили не более трех раз за девять месяцев работы Рады нынешнего созыва. Из этого количества 58 депутатов за все время работы в парламенте не сказали ни слова.

Комитет подчеркивает, что особой «молчаливостью» отличается ряд депутатов, ранее работавших на различных постах в структурах «Студии Квартал 95».

«Причин такой ситуации может быть две», — прокомментировал глава организации Алексей Кошель. Этот или врожденная застенчивость, что не свойственно для профессии политика, или же просто неспособность выразить свое мнение.

«Это когда депутат не может сформировать свою позицию в сложном процессе законотворчества и предпочитает отмалчивания при рассмотрении важных вопросов или и полное отсутствие собственного мнения», — отметил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что Рада нынешнего созыва была избрана на досрочных парламентских выборах летом 2019 года и начала работу в последние дни августа. Монобольшинство в парламенте сформировано фракцией «Слуга народа», но из-за ряда скандалов коалиция в президентской политсиле уже лишилась ряда депутатов.