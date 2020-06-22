Москва, , 14:54 — REGNUM В России политический режим персоналистский, и транзит власти осложнен именно этим фактором. Определяющую роль играют не институты, а личные договоренности. Такое мнение высказал ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко.

«Политолог Павел Салин постоянно говорит: Владимир Путин не будет выдвигаться на следующий срок. И в этом, на мой взгляд, есть своя логика и некоторый инсайд. В то же время президент торопится создать себе плацдарм для манёвра и безболезненной передачи власти. Жесткое заявление Путина по поводу «рысканья глазами в поисках преемника» относится, на мой взгляд, именно к этому. Никаких аналогий с «хромой уткой» или «уходящим президентом» он допустить не может. Конфигурация власти такова, что все ключи должны быть в руках главы государства. Причем до самого последнего момента.

На мой взгляд, если будет достигнут внутриэлитный баланс и создан необходимый плацдарм для транзита, Путин будет инициировать передачу власти преемнику, который сможет дать ему гарантии личной безопасности. Если же это не получится (оснований для этого много) — страну ждет новое выдвижение Владимира Путина», — полагает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, 1 июля в России состоится голосование о внесении поправок в Конституцию РФ. Одна из поправок допускает, что действующий президент страны будет баллотироваться на пост главы государства ещё дважды. Как отмечал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, эта поправканужна для отвлечения чиновников от рассуждений о трансфере власти.