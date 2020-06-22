Подгорица, , 14:50 — REGNUM Президент Хорватии Зоран Миланович 22 июня начал свой двухдневный официальный визит в Черногорию.

Он прибыл в порт города Тиват на патрульном корабле Omis хорватских ВМС.

В программе визита встреча с президентом Черногории Мило Джукановичем в исторической столице Цетинье. Улицы города уже украсили флагами двух стран. Ожидается, что президенты обсудят евроатлантическую интеграцию, ситуацию в регионе, а также борьбу с коронавирусом. Напомним, что для жителей Черногории Хорватия пока не открыла границы.

После этого Миланович отправится в Подгорицу, где проведет встречу с представителями 15 хорватских компаний, он также встретится с премьер-министром Душко Марковичем и спикером парламента Иваном Брайовичем.

На следующий день президента Хорватии будут ждать в Которе, где живет большинство представителей хорватской национальности — здесь будет проведен торжественный прием и встреча с представителями хорватских партий и диаспоры в Черногории.