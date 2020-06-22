Гаага, Нидерланды, , 15:00 — REGNUM Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в ближайшие месяцы вынесет решение по жалобам оппозиции Венесуэлы в отношении действующего президента страны Николаса Мадуро. Об этом 22 июня заявила прокурор Гаагского суда Фату Бенсудас.

«Моя команда добилась значительных успехов в расследовании предполагаемых преступлений против человечности в Венесуэле», — приводит ее слова аргентинское интернет-издание Infobae в ответ на вопрос, будут ли приняты решения по жалобам оппозиционеров на Мадуро до конца текущего года.

Также она отметила, что решения по данным делам будут вынесены в «ближайшие месяцы», однако подчеркнула, что не может назвать их точную дату.

Напомним, президента Венесуэлы Николаса Мадуро обвиняют в преступлениях против человечности. Причем Международный уголовный суд неоднократно подвергался критике со стороны венесуэльских оппозиционеров и поддерживающей их части международного сообщества за «медлительность судебного процесса».