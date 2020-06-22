Вашингтон, , 15:02 — REGNUM Президент США Дональд Трамп призвал члена Палаты представителей от Демократической партии Александрию Окасио-Кортес «побороться» за пост в Конгрессе в 2022 году с лидером меньшинства Сената Чаком Шумером. Об этом 22 июня Трамп написал на своей странице в Twitter.

«Это будет прогрессом. Вероятно она победит», — отметил Трамп, реагируя на сообщение в газете The Washington Times.

Окасио-Кортес произвела в Вашингтоне небольшую сенсацию, когда одержала верх на выборах в Палату представителей над опытнейшим политиком Джо Кроули.

Женщина находится на левом фланге Демократической партии, и ее взгляды не всегда находят поддержку со стороны однопартийцев, в том числе и Шумера.

Член Республиканской партии Трамп, таким образом, как отмечают аналитики, пытается внести раскол в стан демократов в преддверии президентских выборов.