Ереван, , 14:37 — REGNUM Правоохранительные органы Армении располагают доказательствами подкупа избирателей лидером фракции «Процветающая Армения» Гариком Царукяном, сообщили 22 июня на сайте Службы национальной безопасности (СНБ).

Отмечается, что во время обысков изъяты документы, доказывающие дачу взяток избирателям в 2017 году. По данным СНБ, среди доказательств есть списки с числом членов семей, которым выплачивалось по 10 тыс. драмов (1448 рублей).

В СНБ заявили, что следствие располагает также доказательством подкупа военнослужащих. В службе добавили, что рассчитывают на поддержку общественности и попросили обратиться в случае появления информации по данному делу.

Ранее Служба национальной безопасности Армении ходатайствовала об аресте Гагика Царукяна. 19 июня состоялось заседание суда, которое длилось девять часов.

Адвокат бизнесмена Ерем Саркисян сказал, что защита представила свои замечания. По его словам, сторона обвинения не смогла обосновать обвинение.

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