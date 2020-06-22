Вашингтон, , 14:35 — REGNUM Голосование по почте в США чревато иностранным вмешательством в американские выборы, заявил глава Белого дома Дональд Трамп 22 июня на своей странице в Twitter.

Американский президент обратил внимание на то, что выборы, которые должны пройти в ноябре нынешнего года, будут сфальсифицированы.

«Миллионы бюллетеней для голосования по почте будут напечатаны иностранными государствами и другими», — подчеркнул Трамп.

«Это чревато крупнейшим в истории нашей страны скандалом», — отметил он.

Напомним, для увеличения явки избирателей представителей некоторых американских штатов выступают за то, чтобы расширить голосование по почте. В частности, к этому стремятся Митчиган и Невада, который традиционно имеют большое значение для определения исходов президентской гонки в стране.

По словам экспертов, увеличение явки избирателей может негативно сказаться на вероятности победы Трампа на выборах.

Сам Трамп неоднократно говорил о том, что такой способ волеизъявления граждан чреват махинациями