Вашингтон, 22 июня 2020, 14:35 — REGNUM Голосование по почте в США чревато иностранным вмешательством в американские выборы, заявил глава Белого дома Дональд Трамп 22 июня на своей странице в Twitter.
Американский президент обратил внимание на то, что выборы, которые должны пройти в ноябре нынешнего года, будут сфальсифицированы.
Напомним, для увеличения явки избирателей представителей некоторых американских штатов выступают за то, чтобы расширить голосование по почте. В частности, к этому стремятся Митчиган и Невада, который традиционно имеют большое значение для определения исходов президентской гонки в стране.
По словам экспертов, увеличение явки избирателей может негативно сказаться на вероятности победы Трампа на выборах.
Сам Трамп неоднократно говорил о том, что такой способ волеизъявления граждан чреват махинациями